أزمة تضرب المطارات الأمريكية بسبب الإغلاق الحكومي
دعـ.ارة أون لاين.. القبض على سيدة ورجل يروجان لممارسة الرذيـ.لة بالإسكندرية
تاريخ مواجهات مصر ضد جيبوتي قبل موقعة حسم التأهل للمونديال
الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ 1860مسجدا بالتعاون مع الأزهر
الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على سيدة وتصويرها عـ.ـارية في البحيرة
مجزرة في مستشفي الفاشر.. مقتل 12 شخصا وإصابة 17 آخرين في قصف للدعم السريع
أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء 8-10-2025
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأكبر في تاريخ الصناعة البحرية.. تدشين القاطرتين عزم 3 و4 بقناة السويس
إفشال مخططات الإرهاب على الطاوِلة.. 10 رسائل لوزير الداخلية من أكاديمية الشرطة
القبض على 6 طلاب تعدوا على آخرين أمام مدرسة بالتجمع
رؤساء الوفود يصلون إلى القاعة الرئيسية بشرم الشيخ استعدادًا لمناقشة خطة ترامب
اليوم ختام الدورة المجمعة الأولى بدورى مرتبط السلة رجال

سلة الأهلي
سلة الأهلي
القسم الرياضي

تقام اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدورى الممتاز أ رجال، والمرتبط تحت 18 سنة لكرة السلة.

ومن المقرر أن يلتقى طلائع الجيش مع الأولمبى، الأهلى مع سموحة، الشمس مع بتروجت، الاتحاد السكندرى مع هليوبوليس، العاب منهور مع الطيران .

كما يلتقى الزمالك مع المصرية للاتصالات، والقناة مع الزهور، وسبورتنج مع الجزيرة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدورة المجمعة الثانية من بطولة الدورى، أيام 15 و 16 و 17 أكتوبر الجارى، على أن يقام  دور ال 16 يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب  و24  أكتوبر لمباريات العودة، بينما يقام الدور ربع النهائي يومى 18 و 31 من نفس الشهر.

وتقام البطولة بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، تضم المجموعة الأولى فرق الأهلى، سموحة، طلائع الجيش، والأولمبي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الاتحاد السكندري، هليوبوليس، الشمس، وبتروجت.

وفى المجموعة الثالثة الزمالك، المصرية للاتصالات، العاب دمنهور، والطيران، وفيما يخص المجموعة الرابعة فيقع بها أندية سبورتنج، الجزيرة، القناة، والزهور.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى أيام 6 و7 و8 أكتوبر، بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.

وتلعب مباريات دور الـ16 يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، على أن يقام الدور ربع النهائي يومي 18 و31 من نفس الشهر.

يذكر أن مباريات دوري المرتبط تذاع مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة 

السلة اتحاد السلة منتخب السلة سلة الأهلي سلة الزمالك

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج.. صور

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

العقارات

“Living Yards” تدخل في شراكة استراتيجية مع “Lemon Spaces” لإطلاق "Maison S"

السياحة

لا يتناسب مع إمكانات مصر.. 5 تريليونات جنيه استثمارات سياحية منذ 1992

السياحة

السياحة النوعية.. رافد جديد لزيادة عدد الزائرين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

