اليوم ختام الدورة المجمعة الأولى بدورى مرتبط السلة رجال

تقام اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدورى الممتاز أ رجال، والمرتبط تحت 18 سنة لكرة السلة.

ومن المقرر أن يلتقى طلائع الجيش مع الأولمبى، الأهلى مع سموحة، الشمس مع بتروجت، الاتحاد السكندرى مع هليوبوليس، العاب منهور مع الطيران .

كما يلتقى الزمالك مع المصرية للاتصالات، والقناة مع الزهور، وسبورتنج مع الجزيرة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدورة المجمعة الثانية من بطولة الدورى، أيام 15 و 16 و 17 أكتوبر الجارى، على أن يقام دور ال 16 يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، بينما يقام الدور ربع النهائي يومى 18 و 31 من نفس الشهر.

وتقام البطولة بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، تضم المجموعة الأولى فرق الأهلى، سموحة، طلائع الجيش، والأولمبي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الاتحاد السكندري، هليوبوليس، الشمس، وبتروجت.

وفى المجموعة الثالثة الزمالك، المصرية للاتصالات، العاب دمنهور، والطيران، وفيما يخص المجموعة الرابعة فيقع بها أندية سبورتنج، الجزيرة، القناة، والزهور.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى أيام 6 و7 و8 أكتوبر، بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.

وتلعب مباريات دور الـ16 يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، على أن يقام الدور ربع النهائي يومي 18 و31 من نفس الشهر.

يذكر أن مباريات دوري المرتبط تذاع مباشرةً وحصريًا عبر قناة اتحاد السلة