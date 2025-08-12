فيريرا يعقد محاضرة فنية للزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بإحدى قاعات ستاد الكلية الحربية، قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام المقاولون العرب.

وتحدث البلجيكي يانيك فيريرا عن بعض الأمور الخاصة بالفريق المنافس وطريقة لعبه، وشرح للاعبين الأدوار المطلوبة منهم.

ومنح المدير الفني اللاعبين بعض التعليمات الفنية في ختام المحاضرة وطالبهم بالتركيز وتنفيذ المطلوب من أجل مواصلة الانتصارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.