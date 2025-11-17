بن غفير لـ نتنياهو: عليك أن تأمر باعتقال أبو مازن

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ، إيتمار بن غفير: "أتوجه اليوم إلى رئيس حكومتنا العزيز بنيامين نتنياهو: عليك أن تعلن أنه لا حصانة لأبو مازن، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

و أضاف الوزير الإسرائيلي، قائلا: إذا قاموا بتعجيل الاعتراف بهذه الدولة المختلقة، وإذا اعترفت الأمم المتحدة بذلك، فعليك يا رئيس الحكومة، أن تأمر بتنفيذ اغتيالات ضد كبار مسؤولي السلطة، الذين هم مخربون بكل معنى الكلمة.

وتابع بن غفير، وعليك يا رئيس الحكومة، أن تأمر باعتقال أبو مازن، لدينا في سجوننا مكان له، ويمكنك منحه الشروط نفسها التي يحصل عليها باقي المخربين في السجون، وأنا أدعو رئيس الحكومة: اعتقل أبو مازن، وسأتولى أنا أمره".

