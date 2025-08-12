قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد على اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الأمن المائي
المنوفية وقنا والفيوم وأسوان.. رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بنظام الفردي بانتخابات الشيوخ
11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"
الهيئة الوطنية: 516 ألف صوت باطل بنظام الفردي في انتخابات الشيوخ
بث مباشر| أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يعلن عن أسماء المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ بمحافظات الشرقية والبحيرة
الأعلى في تاريخ المجلس .. الهيئة الوطنية للانتخابات: 17.1 % نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ
رئيس الوطنية للانتخابات: عدد من أدلوا بأصواتهم في انتخابات الشيوخ 11 مليون و837 الف ناخبا بنسبة 17.1 %
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الشيوخ على المقاعد الفردية بالجيزة والإسكندرية
وزير الأوقاف يبحث مع قيادات دينية من الأردن والجزائر والإمارات تعزيز التعاون
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ
مؤتمر الإفتاء العاشر| علماء يطالبون بإنشاء نموذج عالمي للمفتي الرشيد.. ويؤكدون: الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الاجتهاد البشري
محافظات

محافظ الجيزة يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء لمناقشة صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

ويُعقد المؤتمر على مدار يومين بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة تضم كبار الشخصيات الرسمية والدينية ونخبة من علماء الشريعة والخبراء الدوليين لمناقشة التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على صناعة الإفتاء.

شهد المؤتمر حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب محافظي القاهرة والغربية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية، وبمشاركة وفود من مختلف أنحاء العالم.

و أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن مشاركة مصر في تنظيم واستضافة مثل هذه المؤتمرات الدولية يعكس ريادتها في مجالات الفكر الديني الرشيد، ويؤكد قدرتها على الجمع بين الأصالة والمعاصرة في مواجهة المستجدات التقنية.

وأشار محافظ الجيزة  إلى أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز دور المؤسسات الدينية في مواكبة التطورات العالمية وضمان أن تكون الفتوى مواكبة لروح العصر مع الحفاظ على الثوابت الشرعية.

يذكر أن المؤتمر يعد منصة دولية لمناقشة مستقبل الإفتاء في ظل الثورة التقنية وفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والعلمية بما يسهم في وضع أطر ومعايير علمية لتأهيل المفتي المعاصر، القادر على الجمع بين عمق التأصيل الشرعي وفهم الواقع الرقمي، واستيعاب التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويتناول المؤتمر خمسة محاور رئيسية، يأتي أولها بعنوان: "تكوين المفتي الرشيد العصري"، بينما يناقش المحور الثاني "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي"، فيما يتناول المحور الثالث "المفتي الرشيد في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي"، ويبحث المحور الرابع "الذكاء الاصطناعي وتطوير العمل المؤسسي الإفتائي"، ويختتم بالمحور الخامس الذي يستعرض "تجارب مؤسسات الفتوى في صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

اخبار الجيزة محافظ الجيزة الازهر الشريف

