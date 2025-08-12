أحمد موسى منفعلا: النظام السوري صامت ويدعم الإخوان للتظاهر أمام سفارة مصر في سوريا

انفعل الإعلامي أحمد موسى، مظاهرات ضد مصر أمام السفارة المصرية في سوريا، قائلا :"لماذا لم يتظاهرون السورين ضد إسرائيل، وعناصر الإخوان يقودون النظام السوري حاليا.

واضاف أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن النظام السوري صامت ويدعم الاخوان للتظاهر أمام سفارة مصر في سوريا، متابعا أن مصر قدمت كل المساعدات لغزة.

وتابع أحمد موسى، أن ما يحدث لا يهم مصر ولا يهز لنا شعرة، النظام السوري يدعم مليشيات إخوانية ضد مصر، مشيرا إلى أن النظام السوري لم يسلم ارهابي واحد ويحميهم.