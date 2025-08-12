قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
درجة الحرارة تصل 49 .. تحذير عاجل من الأرصاد: ذروة الموجة الحارة يوم الخميس
حماة الوطن يدعو فائزيه في انتخابات الشيوخ لإلغاء أي احتفال تضامنا مع غزة
البيت الأبيض: الحرب في غزة معقدة وورثناها عن بايدن
تجمعنا ثروات| رئيس أوغندا: نريد الشراكة مع مصر في مجال ريادة الأعمال
فن وثقافة

نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

نيللي كريم
نيللي كريم
ميرنا محمود

شاركت الفنانة نيللي كريم،  جمهورها صورة جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي كريم بأطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان طويل مفتوح من الجنبين باللون اللبني،مما حازت علي اعجاب متابعيها.


آخر أعمال الفنانة نيللي كريم
ويعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم هو مشاركتها فى مسلسل اخواتي الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي.

أحدث أعمال نيللي كريم
وعادت الفنانة نيللي كريم للتعاون مع الفنان شريف سلامة في عمل فني جديد بعنوان "هابي بيرزداي".

وتُجسد نيللي كريم دور أم مطلقة تواجه تحديات عديدة، بينما يلعب شريف سلامة دور طليقها، مما يعيد تقديمهما كثنائي درامي بعد تجربتهما السابقة الناجحة.

وأعربت نيللي كريم عن سعادتها بهذا التعاون الثاني مع شريف سلامة، مشيرةً إلى أن الكيمياء بينهما ساعدت في تقديم أداء مميز في العمل السابق، وهو ما تأمل تكراره في هذا الفيلم الجديد.

من المتوقع أن يُعرض فيلم "هابي بيرزداي" قريبًا، بعد الانتهاء من تصويره، ويُنتظر الإعلان عن موعد عرضه في الفترة المقبلة.

صور نيللي كريم نيللي كريم اطلالات النجوم اعمال نيللي كريم

