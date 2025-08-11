بتمارين شاقة.. نيللي كريم تستعرض لياقتها البدنية

شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها صورة جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي كريم و هي تستعرض لياقتها البدنيه و رشاقتها بتمارين رياضية شاقه،مما حازت علي اعجاب متابعيها.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

ويعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم هو مشاركتها فى مسلسل اخواتي الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي.

أحدث أعمال نيللي كريم

وعادت الفنانة نيللي كريم للتعاون مع الفنان شريف سلامة في عمل فني جديد بعنوان "هابي بيرزداي".

وتُجسد نيللي كريم دور أم مطلقة تواجه تحديات عديدة، بينما يلعب شريف سلامة دور طليقها، مما يعيد تقديمهما كثنائي درامي بعد تجربتهما السابقة الناجحة.

وأعربت نيللي كريم عن سعادتها بهذا التعاون الثاني مع شريف سلامة، مشيرةً إلى أن الكيمياء بينهما ساعدت في تقديم أداء مميز في العمل السابق، وهو ما تأمل تكراره في هذا الفيلم الجديد.

من المتوقع أن يُعرض فيلم "هابي بيرزداي" قريبًا، بعد الانتهاء من تصويره، ويُنتظر الإعلان عن موعد عرضه الرسمي في الفترة المقبلة.