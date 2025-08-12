قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
درجة الحرارة تصل 49 .. تحذير عاجل من الأرصاد: ذروة الموجة الحارة يوم الخميس
حماة الوطن يدعو فائزيه في انتخابات الشيوخ لإلغاء أي احتفال تضامنا مع غزة
البيت الأبيض: الحرب في غزة معقدة وورثناها عن بايدن
تجمعنا ثروات| رئيس أوغندا: نريد الشراكة مع مصر في مجال ريادة الأعمال
برلمان

هيثم العواضي: نتائج انتخابات الشيوخ تتويج لجهود وإخلاص قيادات الجبهة الوطنية

النائب هيثم العواضي
النائب هيثم العواضي
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

تقدّم النائب هيثم العواضي، الفائز بمقعد القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى قيادات حزب الجبهة الوطنية، وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار، والسيد القصير – الأمين العام للحزب – على ثقتهم الغالية ودعمهم الكبير، الذي كان له بالغ الأثر في مسيرته نحو انتخابات مجلس الشيوخ وفوزه على مقعد القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد العواضي أن فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ يُعدّ تتويجًا لجهود وإخلاص قيادات الحزب، الذين عملوا بكل جدية وأمانة وتحمل للمسؤولية في سبيل خدمة الوطن والمواطن.


وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الثقة الغالية وسام على صدره ومسؤولية يتحمّلها بكل التزام وجدية، من أجل تمثيل الحزب وأبناء الوطن بالشكل الذي يليق بتطلعاتهم وطموحاتهم، وفق البرنامج الوطني المتكامل الذي ينتهجه الحزب.

كما وجّه النائب هيثم العواضي أصدق معاني الشكر والعرفان إلى النائب وليد فتحي فرعون – أمين الحزب بمحافظة الدقهلية – على دعمه الكبير، وإلى جميع عائلات وأهالي محافظة الدقهلية الكرام، الذين قدّموا مثالًا يُحتذى به في التلاحم والدعم، مشددا أن وقفتهم الصادقة ومساندتهم له كانت ملحمةً وطنية أثمرت هذا النجاح.

واختتم عضو مجلس الشيوخ رسالته متعهدًا بأن يكون عند حسن الظن، وأن يواصل العمل بكل إخلاص وتفانٍ من أجل خدمة الوطن والمواطن.

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

صورة ارشيفية

وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

قطط

العلماء كشفوا السر.. لماذا تسقط القطط دائما على أقدامها؟

وسام أبو علي

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي إلى أمريكا.. هل يعود للأهلي؟

جيسيكا والحوت القاتل

حادثة من وحي السوشيال.. حقيقة قصة جيسيكا رادكليف وحوت الأوركا

بالصور

صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور

رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. دراسة تكشف التفاصيل

فوائد تناول الفول السوداني للبشرة

تصاعد الصراع وكشف الأسرار فى الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. وأول ظهور لخالد أنور

خالد انور

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

نور الشريف

سر لم يُكشف من قبل.. قصة عبد الغفور البرعي التي غيرت حياة نور الشريف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

