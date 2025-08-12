هيثم العواضي: نتائج انتخابات الشيوخ تتويج لجهود وإخلاص قيادات الجبهة الوطنية

تقدّم النائب هيثم العواضي، الفائز بمقعد القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى قيادات حزب الجبهة الوطنية، وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار، والسيد القصير – الأمين العام للحزب – على ثقتهم الغالية ودعمهم الكبير، الذي كان له بالغ الأثر في مسيرته نحو انتخابات مجلس الشيوخ وفوزه على مقعد القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد العواضي أن فوزه في انتخابات مجلس الشيوخ يُعدّ تتويجًا لجهود وإخلاص قيادات الحزب، الذين عملوا بكل جدية وأمانة وتحمل للمسؤولية في سبيل خدمة الوطن والمواطن.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه الثقة الغالية وسام على صدره ومسؤولية يتحمّلها بكل التزام وجدية، من أجل تمثيل الحزب وأبناء الوطن بالشكل الذي يليق بتطلعاتهم وطموحاتهم، وفق البرنامج الوطني المتكامل الذي ينتهجه الحزب.

كما وجّه النائب هيثم العواضي أصدق معاني الشكر والعرفان إلى النائب وليد فتحي فرعون – أمين الحزب بمحافظة الدقهلية – على دعمه الكبير، وإلى جميع عائلات وأهالي محافظة الدقهلية الكرام، الذين قدّموا مثالًا يُحتذى به في التلاحم والدعم، مشددا أن وقفتهم الصادقة ومساندتهم له كانت ملحمةً وطنية أثمرت هذا النجاح.

واختتم عضو مجلس الشيوخ رسالته متعهدًا بأن يكون عند حسن الظن، وأن يواصل العمل بكل إخلاص وتفانٍ من أجل خدمة الوطن والمواطن.