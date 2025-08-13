قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملة مكبرة في بورفؤاد لرفع الإشغالات والتعديات حول مسجد الشعراوي |صور

بهنساوي ..يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات
محمد الغزاوى

قاد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة ومفاجئة قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمدينة لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق بمحيط مسجد الشعراوي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى. رافقه خلال الحملة المهندسة رانيا منير، مديرة الإدارة الهندسية، والأستاذ محمد درويش، مدير إدارة الإشغالات.

جاءت الحملة استجابةً لشكاوى المواطنين، وفي ضوء توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، ولا سيما تلك المتعلقة بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين، لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

بهنساوي يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات

قامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع عدد من الشماسي وعربات اليد والبنوك الخشبية والحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى محيط مسجد الشعراوي بمنطقة الحزب الوطني، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر إضرار بالبيئة المحيطة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد خلال لقاءه بالباعة الجائلين بمحيط مسجد الشعراوي أن الأجهزة التنفيذية المعنية ماضية في تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومي، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للشارع، قائلاً: "تم الانتهاء من تحرير محاضر الإضرار بالبيئة المحيطة وتشويه الرؤية البصرية والتعدي على أملاك الدولة بعقوبات تصل إلى غرامة 50 ألف جنيه والحبس لمدة عامين"، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع البورفؤادي.

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بمراجعة حالة النظافة، والتغلب على ظاهرة الإشغالات، وإعادة الانضباط إلى الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة، وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

بورسعيد بورفؤاد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

أرشيفية

