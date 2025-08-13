رئيس بورفؤاد يتفقد مستجدات العمل في تطوير ورفع كفاءة مساكن منطقة الحزب الوطني|صور

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة الحزب الوطني، بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بمدينة بورفؤاد، لتكون على غرار أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية الهامة بنطاق محافظة بورسعيد، وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة، وبما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد، ويسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ورافقه خلالها المهندسة رانيا منير، مديرة الإدارة الهندسية، والأستاذ محمد درويش، مدير إدارة الإشغالات.

جاء ذلك في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد، لتحقيق السيولة والانسيابية في حركة المواطنين والسيارات، ولمواكبة أعمال التنمية، والتي تأتي برعاية اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد.

بهنساوي: استمرار رصف الطرق الرئيسية بالطبقة الإسفلتية الأولى الخاصة بالترميمات وتعديل المناسيب، ورصف الطرق الفرعية بالإنترلوك

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن أعمال رصف الطرق الرئيسية بالطبقة الإسفلتية الأولى الخاصة بالترميمات وتعديل المناسيب مستمرة، فضلاً عن رصف الطرق الداخلية والفرعية بالإنترلوك. وتشمل الأعمال تنفيذ رصف الطرق الداخلية مع الحفاظ على المسطحات الخضراء وإعادة تنسيق الزراعات العشوائية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة. كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد أن المشروع يشمل توسعة بعض الطرق، وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال "لاند سكيب" راقية، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، وإزالة الترانشات القديمة المتهالكة، وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة تخدم 118 عقارًا.

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي أن الأعمال تشمل المنطقة الممتدة من شارع القدس الشريف وحتى شارع العباس، ومن شارع نور الإسلام وحتى شارع الشيخ محمد متولي الشعراوي، بما يشمل كافة الشوارع الفرعية والممرات الداخلية، في واحدة من أكبر عمليات تطوير البنية التحتية التي تشهدها مدينة بورفؤاد.

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد إلى أن منطقة الحزب الوطني من المناطق ذات الكثافة السكانية المترفعة حيث بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بها 100 مليون جنيه، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تبدأ من شارع القدس الشريف وصولاً لشارع العباس ومن شارع نور الاسلام وصولاً لشارع الشيخ محمد متولي الشعراوي متضمنة كافة الطرق الفرعية والممرات الداخلية، مشيراً إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب الوطني يعد أحد أضخم مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمدينة على الإطلاق.