النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر تهدّد الركاب وسائقي القطارات | صور

واصلت وزارة النقل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بالسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض الأفراد عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية، والتي تتسبب في أضرار للركاب، كما تعرض حياتهم للخطر، بالإضافة إلى تعطيل حركة القطارات.

ومن بين هذه السلوكيات السلبية: اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها، وإقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان، بالإضافة إلى ركوب القطارات في أماكن غير مخصصة لذلك، مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك قيام بعض الأطفال بقذف القطارات بالحجارة، مما يؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وناشدت الوزارة، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالمشاركة في التوعية بمخاطر هذه السلوكيات السلبية، التي تسبب أضرارًا للركاب وسائقي القطارات، وتعرض حياتهم للخطر، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بجرارات وعربات القطارات.