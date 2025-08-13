وزيرا خارجية روسيا وأمريكا يبحثان الاستعدادات لعقد قمة ألاسكا

بحث وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي يوم أغسطس استعدادات القمة المنتظر عقدها يوم الجمعة المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين على أرض ولاية ألاسكا الأميركية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته على حسابها على تطبيق تيليغرام، أن الطرفين أكدا مجدداً اعتزامهما إجراء مباحثات ناجحة.

ومن المرجح أن يبحث رئيسا الدولتين اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب بين موسكو وكييف والمستمرة منذ فبراير 2022.

من ناحيته، ذكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم، وذلك قبل القمة المقرر عقدها في ألاسكا.



وقال زيلينسكي في خطاب

مسائي للشعب الأوكراني: "أطلعت (الأمير) على جميع مناقشاتنا مع شركائنا، والخطوات الممكنة".