اصطفاف القافلة الـ14 من المساعدات تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية باصطفاف القافلة الرابعة عشرة من المساعدات تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة، حسبما أفادت القناة في خبر عاجل.

وفي وقت سابق وقالت حركة حماس إن وفدها في القاهرة بدأ محادثات تمهيدية للقاءات ستبدأ غدا وتركز على سبل وقف الحرب في القطاع.

وأوضحت حماس أن العلاقات مع مصر ثابتة وقوية والعمل المشترك لم يتوقف في مختلف القضايا.

ووصل وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة يوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات بشأن إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين بالإضافة إلى انتشار المجاعة وسوء التغذية جراء الحصار المفروض على غزة من مارس الماضي، ورفض جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية.