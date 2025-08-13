مؤشرا إس آند بي 500 وناسداك يسجلان إغلاقاً قياسياً بعد إشارات تقرير التضخم بشأن الفائدة الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تعاملات، عند الإغلاق، مع ارتياح المستثمرين لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي جاءت أرقامه أقل من المتوقع، وهو ما قد يعطي مجلس الاحتياطي الفدرالي الضوء الأخضر لخفض معدلات الفائدة الشهر المقبل.





وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 484 نقطة، أو بنحو 1.1%. وزاد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.1%، وصعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%، ليسجل المؤشران الأخيران مستوى قياسياً جديداً خلال الجلسة وعند الإغلاق.





ويأتي ذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم الجديدة في الولايات المتحدة الصادرة مطمئنة للمستثمرين الذين كانوا يخشون أن تؤدي السياسات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية إلى ارتفاع الأسعار.









وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في يوليو، وذلك بأقل من تقديرات داو جونز عند ارتفاع بنسبة 2.8%. كما صعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.1% على أساس سنوي، لكنه تجاوز بذلك النسبة المتوقعة البالغة 3%.





وجعلت تلك البيانات المستثمرين يراهنون على أن تقرير التضخم كان معتدلاً بما يكفي ليُخفّض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة عدة مرات هذا العام. ويُقدّر السوق حالياً احتمال خفض معدلات الفائدة الشهر المقبل بنسبة 94% تقريباً، وفقاً لبيانات التداول من أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، وهي أعلى من نسبة 85% التي كانت متوقعة قبل إصدار البيانات.





كما زاد المتداولون من رهاناتهم على خفض معدلات الفائدة في أكتوبر





وقال الخبير الاستراتيجي للاستثمار الوطني في مجموعة U.S. Bank Asset Management، توم هاينلين: "يبدو الوضع الآن مثالياً لسوق الأسهم. يتوقع المزيد من الناس خفض معدلات الفائدة في سبتمبر. لذا، فإن معدلات الفائدة تميل إلى الانخفاض، والأرباح تميل إلى الارتفاع - وهذه بيئة مواتية لسوق الأسهم بشكل عام".

وقادت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، التي تُعتبر المستفيد الأكبر من انخفاض معدلات الفائدة على الاقتراض قصير الأجل، هذا الارتفاع، وصعد مؤشر راسل 2000 بما يقارب ثلاثة أضعاف مكاسب مؤشر إس آند بي 500. وقفزت أسهم مجموعة سيركل إنترنت، المُصدرة للعملات المستقرة، بنسبة 3% بعد أن أعلنت عن ارتفاع بنسبة 53% على أساس سنوي في إيرادات الربع الثاني.

ويأتي تقرير التضخم في الوقت الذي يُقيّم فيه المتداولون آخر التطورات على صعيد الرسوم الجمركية. وقال ترامب، يوم الاثنين، إنه سيمدد فترة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من الصين لمدة 90 يوماً إضافية.

كما ستحلل وول ستريت تقرير مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والمرتقب صدوره يوم الخميس، وذلك لتحليل تضخم أسعار الجملة. ويأتي كلا التقريرين قبل اجتماع جاكسون هول لمجلس الاحتياطي الفدرالي في نهاية أغسطس قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر ٠

المؤشرات الأميركية ترتفع في ختام التعاملات

ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بنحو 483.52 نقطة أو بنسبة 1.10% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء إلى 44458.61 نقطة.