رياضة

انطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 سنة بالإسكندرية

محمد سمير   -  
عدسة : إيهاب عيد

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات بطولة  العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 15 سنة ، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية ، خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري .

وانطلقت منافسات تتابع السيدات في التاسعة والنصف صباحا ، تليها منافسات السباحة ثم الليزر رن ، وعقبه تتم مراسم تسليم الميداليات للفائزات .

وتبدأ منافسات الرجال في تمام الساعة الخامسة عصرا بسباق الموانع يليه السباحة ثم الليزر رن ، وعقبه تقام  مراسم تسليم الجوائز للفائزين.

ويعقد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان ، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة السادسة مساء بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبي قير بالإسكندرية ، وذلك للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم للشباب تحت 15 سنة ، والبطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية ، واللتين تستضيفهما مصر على ملاعب الأكاديمية بالإسكندرية .

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية ، و الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، والمهندس شريف العريان نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، والمهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث ، والكابتن اسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث.

ويشارك في بطولة العالم للشباب 350 مشارك من 26 دولة.

