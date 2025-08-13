قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي بسفير دولة الهند بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

وزير الرياضة
وزير الرياضة
القسم الرياضي

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد السفير سوريش كي ريدي، سفير دولة الهند بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون  وتبادل الخبرات فى مجالات الذكاء الاصطناعى و البرمجيات وتعزير الانشطة المقدمة من المركز الثقافى الهندى  وكذلك تيادل الخيرات  فى مختلف الرياضات التى تتميز بها البلدين.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب بالسيد السفير سوريش كي ريدي، سفير دولة الهند بالقاهرة، وذلك بعد توليه المنصب في 25 مايو 2025، مثمنا على التعاون الثنائي بين البلدين، ومتطلعا إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل في العديد من المجالات الشبابية والرياضية.”

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز علاقاتها الدولية، وتوسيع دائرة التعاون مع مختلف الدول الصديقة، بما يخدم مصالح الشباب والرياضة في مصر.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الرياضة سفير الهند

