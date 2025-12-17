قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع مرتقب للجنة العدالة الاجتماعية لمتابعة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
مدبولي: 30 % من المصريين تحت خط الفقر.. ونعمل على رفع الأجور وخفض الأسعار
مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات
مدبولي: صادرات القنطرة غرب تتجاوز 4 مليارات دولار وتسريع «حياة كريمة» بالإنتاج المحلي
ربط منظومة التدريب المهني المصرية باحتياجات سوق العمل الإيطالي
مدبولي: تطوير ميناء العين السخنة وخطط تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
مدبولي: ميناء العين السخنة أصبح مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات
مدبولي: : مشروع حياة كريمة هو أعظم مشروع في القرن العشرين بالنسبة للدولة المصرية
مدبولي: 25% من مساحة مصر تصلح للزراعة لكن المشكلة في ندرة المياه
مجلس الوزراء: توقيع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج وقود الطائرات المستدام
بوتين: القوات الروسية تقدمت على جميع محاور القتال بأوكرانيا في الشهور الأخيرة
مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار
برلمان

إقبال نسائي أمام مدرسة عثمان بن عفان للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بالمطرية.. فيديو وصور

إقبال نسائي أمام مدرسة عثمان بن عفان
إقبال نسائي أمام مدرسة عثمان بن عفان
معتز الخصوصي

شهدت مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بنين إقبالا ملحوظا من النساء للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية.

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية في محافظة القاهرة بين ٤ مرشحين وهم وائل الطحان وعلي الدمرداش و دودو العمدة و الدكتور محمد زهران.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 55 دائرة ، في محافظة القاهرة بالدائرة الثالثة «الزاوية الحمراء»، الدائرة الخامسة «حدائق القبة»، الدائرة العاشرة «المطرية»، الدائرة الحادية عشر «المرج»، الدائرة الخامسة عشر «الخليفة»، الدائرة السابعة عشر «البساتين»، الدائرة التاسعة عشر «حلوان»، وفى محافظة القليوبية تجرى الإعادة في الدائرة الأولى «بنها»، الدائرة الثانية «طوخ»، الدائرة الرابعة «قليوب»، الدائرة الخامسة «الخانكة»، الدائرة السادسة «شبين القناطر»، وفى محافظة الدقهلية بالدائرة الأولى «أول المنصورة»، الدائرة الثانية «مركز المنصورة»، الدائرة الثالثة «بلقاس»، الدائرة الرابعة «طلخا»، الدائرة الخامسة «دكرنس»، الدائرة السادسة «منية النصر»، الدائرة السابعة «المنزلة»، الدائرة الثامنة «ميت غمر»، الدائرة التاسعة «أجا»، الدائرة العاشرة «السنبلاوين».   

كما تجرى الإعادة في محافظة المنوفية فى الدائرة الأولى «شبين الكوم»، الدائرة الثانية «قويسنا»، الدائرة الثالثة «تلا»، الدائرة الرابعة «أشمون»، الدائرة الخامسة «الباجور»، الدائرة السادسة «منوف»، وفى محافظة الغربية بالدائرة الأولى «أول طنطا»، الدائرة الثانية «كفر الزيات»، الدائرة الثالثة «قطور»، الدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى»، الدائرة الخامسة «المحلة الكبرى»، الدائرة السادسة «سمنود»، الدائرة السابعة «زفتى»، وفى محافظة كفر الشيخ بالدائرة الأولى «كفر الشيخ»، الدائرة الثانية «سيدى سالم»، الدائرة الثالثة «الحامول»، الدائرة الرابعة «دسوق»،

 وفى محافظة الشرقية بالدائرة الأولى «أول الزقازيق»، الدائرة الثانية «بلبيس»، الدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان»، الدائرة الخامسة «أبو كبير»، الدائرة السادسة «ديرب نجم»، الدائرة السابعة «فاقوس»، الدائرة الثامنة «أبو حماد»، الدائرة التاسعة «الحسينية».

 وفى محافظة دمياط بالدائرة الثانية «كفر سعد»، وفى محافظة بورسعيد بالدائرة الأولى «أول بور فؤاد» وفى محافظة الإسماعيلية بالدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية»، الدائرة الثانية «القنطرة غرب»، الدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة»، وفى محافظة السويس بالدائرة الأولى «السويس»، وفى محافظة شمال سيناء بالدائرة الثانية «الحسنة»، وفى محافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية «الطور».

إقبال نسائي أمام مدرسة عثمان بن عفان مدرسة عثمان بن عفان جولة الإعادة انتخابات مجلس النواب

المزيد

