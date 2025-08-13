قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تميز بين المؤمن عليهم.. موعد نظر دعوى عدم دستورية مواد بالتأمين الاجتماعي
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يختتم زيارته للبوسنة والهرسك بعقد لقاءات إعلامية

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

اختتم شريف فتحي وزير السياحة والآثار زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك لبحث سبل تعزيز آليات التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، بعقد عدة لقاءات إعلامية مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام البوسنية منها قناة Hayat TV ووكالة KLIX.

وزير السياحة والآثار 

وخلال هذه اللقاءات، أعرب السيد الوزير عن تفاؤله بما تم من مباحثات مثمرة مع الجانب البوسني لتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما السياحة والآثار بما يخدم مصالح البلدين.

كما استعرض السيد الوزير ملامح استراتيجية الوزارة التي تأتي تحت شعار " مصر.. تنوع لا يضاهى" وتركز على إبراز مصر كوجهة سياحية أولى عالمياً بفضل تنوع منتجاتها وأنماطها السياحية التي لا مثيل لها في العالم والتي من بينها السياحة الشاطئية والثقافية والريفية والروحانية والنيلية وغيرها.

وأشار إلى أن مصر استطاعت تحقيق رقماً قياسياً في أعداد السائحين الوافدين إليها من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2024 بالرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يؤكد على الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر ويعكس ثقة الأسواق العالمية المتزايدة في المقصد السياحي المصري.

كما تحدث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات السياحية وخاصة في المجال الفندقي لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمنشآت الفندقية بالمقصد المصري لتتناسب مع الزيادة في الأعداد السياحية، بالإضافة إلى ما تبذله الوزارة من جهد لتحقيق الاستدامة وتحويل قطاع السياحة إلى قطاع صديق للبيئة، لافتاً إلى أن أكثر من 41% من المنشآت الفندقية وأكثر من 30% من مراكز الغوص في مصر تطبق اشتراطات الممارسات الخضراء.

كما نوه عن افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي في الأول من نوفمبر القادم.

وخلال هذه اللقاءات، أكد السيد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والبوسنة والهرسك في مجال السياحة على المستوي القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى حرص البلدين على زيادة الترويج السياحي لمصر في البوسنة وتعريف السائح البوسني بتنوع المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.

واختتم السيد الوزير هذه اللقاءات بتوجيه الدعوة للسائح البوسني لزيارة مصر والاستمتاع بتنوع المنتجات والأنماط السياحية بها.
 

وزير السياحة والآثار البوسنة والهرسك مصر السياحة سياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سارة خليفة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

إمام عاشور

لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل

ترشيحاتنا

بديع خيري

المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل بذكري ميلاد بديع خيري

هشام ماجد

التليفون بيترج في إيدي.. هشام ماجد يروي تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

يحيي الفخراني

القومي للمسرح يتخذ إجراء بعد أزمة حجز تذاكر الملك لير.. تفاصيل

بالصور

لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها
لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

سيارات السباق
سيارات السباق
سيارات السباق

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

مطعم تسلا
مطعم تسلا
مطعم تسلا

فيديو

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد