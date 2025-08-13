رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد أحد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

قام المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بتفقد أحد مشروعات الشراكة العمرانية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، يرافقه مسئولو الجهاز، ويضم المشروع شاليهات وعمارات سكنية، حيث تمت متابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات، بهدف إزالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الجولة، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع والتأكد من تطبيق الاشتراطات والمواصفات المحددة طبقا للتراخيص الصادرة.

واستمع رئيس الجهاز إلى شرحٍ من مسؤولى الشركة حول موقف المشروع العمراني الاستثماري المقام على مساحة 41 فدانا على شاطىء البحر بمدينة رأس البر، بولاية جهاز مدينة دمياط الجديدة، وكذلك أعمال تنفيذ المرافق وتجهيز منطقة الكورنيش بالشاطىء الخاص بالمشروع ومجمع الخدمات بالتوازى مع أعمال الإنشاءات للشاليهات والعمارات السكنية .

وأكد رئيس الجهاز، توفير كافة أوجه الدعم لسرعة الانتهاء من الأعمال مع الالتزام التام بالبرنامج الزمني والجودة فى التنفيذ للمشروع.

وفي السياق ذاته، قام المهندس أشرف فتحى محمود، بزيارة أحد مصانع منتجات الألبان بالمنطقة الصناعية، وذلك دعما للشركات التى تسهم فى زيادة الصادرات المصرية يرافقه مسئولو الجهاز.

وخلال جولته بالمصنع، تابع رئيس الجهاز ومرافقوه خطوط الإنتاج ومكونات المصنع، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مراحل الانتاج من بداية المادة الخام إلى المنتج النهائي.

وأكد رئيس الجهاز، الاستعداد لتذليل أى عقبات قد تواجه الصناعة بالمدينة من خلال التواصل مع جميع الجهات المعنية، وضرورة سعى الشركات والمصانع لتحقيق التوازن بين الجودة بالمنتجات والحفاظ على البيئة.