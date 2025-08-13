معرض كومكس 2025 يربط التكنولوجيا بالهوية الوطنية العمانية

وقّعت المؤسسة العربية للإعلام (ARB)، الجهة المنظمة لمعرض كومكس، مذكرة تفاهم استراتيجية مع مكتب الهوية الترويجية الموحدة التابع لبرنامج "نَزدهر" الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية.

وقّع الاتفاقية كل من عمرو بن عبدالله باعبود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للإعلام، و الدكتور فارس بن تركي آل سعيد، مدير مكتب الهوية الترويجية الموحدة بالإنابة. وتهدف الشراكة إلى دمج عناصر الهوية الوطنية العُمانية في فعاليات "كومكس 2025" عبر تصاميم بصرية ورسائل اتصالية مبتكرة، تعكس الخصوصية الثقافية للسلطنة في إطار تقني وابتكاري متطور.

وأكد باعبود أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ربط التكنولوجيا بالهوية الوطنية، موضحًا: "نؤمن بأن المستقبل يُصنع من خلال التكاتف بين الرؤية الوطنية والابتكار، ومن خلال كومكس سنظهر عُمان كبيئة حاضنة للمشاريع التقنية ومركز جاذب للمواهب والاستثمارات." وأضاف أن الهوية الترويجية ستشكل ركيزة أساسية في إبراز تميّز السلطنة إقليميًا.

وتقام الدورة الرابعة والثلاثون من معرض كومكس خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025 في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية والخبراء في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، ليكون منصة محورية للترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية في السلطنة.