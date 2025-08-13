قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سيناريوهات أزمة غزة في الهيئة الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية مهمة ، تحت عنوان "القضية الفلسطينية وأزمة غزة الراهنة".


شارك في الحوار ، اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات ومجموعة من المختصين في الملف الفلسطيني .


وأجتمع المتحاورون علي إجابة سؤال اليوم التالي في غزة ، ودراية السيناريوهات المحتملة .
في بداية الحلقة الحوارية رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، باللواء الدويري وأشاد بخبراته الكبيرة ومسيرته المهنية المشرفة، وأكد أن الحلقة تأتي في إطار حرص الهيئة على استمرار عمليات التوعية والتنوير بالقضايا الراهنة والوقوف على الحقائق في عالم يعاني فوضى الشائعات، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة والمتخصصين في مختلف القضايا للرد بالأسانيد والبراهين وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، وأشار إلى أن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية على المستويات كافة.  
من جانبه، عبر اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن سعادته بالتواجد في الهيئة الوطنية للصحافة وسط كوكبة من كبار الكتاب والصحفيين، ووجه الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجي على تنظيم هذه الندوة التى تأتي في وقت بالغ الأهمية.
حضر الحلقة الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة، ومن أعضاء الهيئة الأستاذة ، عمرو الخياط، أسامة أبو باشا، سامح محروس، والأمين العام مروة السيسي، وعادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، و د. أحمد مختار مستشار الهيئة للاستثمار والمشروعات، وليد عبدالعزيز، رئيس شركة أخبار اليوم للاستثمار، وأدار الحوار الأعلامي حمدي رزق،عضو الهيئة. 
اللواء الدويري أكد وشدد علي أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر، وأن مضر قدمت الكثير دعما لفلسطين أرضا وشعبا .


و أضاف أن القاهرة ، تعاملت بواقعية وموضوعية تجاه القضية ، في الأرض المحتلة ، فضلا عن تكثفت تحركاتها إقليميا ودوليا لمساندة فلسطين.


وتحدث الدويري عن الوضع الراهن ، وجهود ايقاف الحرب ، وكف الحكومة الاسرائيلية عن مخطط اعادة الاحتلال ، وقال ان مصر بذلت ولا تزال من الجهود الكثير في إطار التواصل مع اطراف الأزمة ، وصولا لوقف الحرب ، وعلي مستوي مواز تحقيق  التوافق بين الفصائل وإنهاء الانقسام تمهيدا لحل الدولتين . 
وأشار اللواء الدويري ان مصر تعمل على عدة مسارات متوازية فنيا وأمنيا وسياسيا لرسم خارطة طريق لليوم التالي في غزة .. مشددا علي ان مصر تعمل على الأرض قولا وفعلا وبخطوات مدروسة.
وأكد الدويري على أهمية استمرار العمل على حل الدولتين وإنهاء الإنقسام وتحقيق التوافق بين الفصائل الفلسطينية.
وبشأن ما يتردد حول التهجير، أوضح أن الرسائل المصرية في هذا الشأن كانت واضحة جدا وقوية وحاسمة ووصلت إلى جميع الأطراف الدولية الفاعلة برفض المخطط أو أية محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وقال الدويري إن الضفة الغربية وغزة جناحي الدولة الفلسطينية، وحذر من التوسع الاستيطاني غير المسبوق بالضفة.


أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري  أن مصر أكدت  علي ضرورة حل الدولتين، حيث انه لا بديل عنه لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلي أن استمرار الصراع يزيد من حدة التوتر في المنطقة .


وقال إن مصر تتحرك وفقا ضوابط ورؤية حكيمة  وطنية ومخلصة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرك أبعاد الأمن القومي المصري والمخاطر التي تهدد عملية السلام، لافتا إلي أن مصر  مستعدة  لكل الاحتمالات. 

الوطنية للصحافة غزة فلسطين

محافظ الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى السعديين المركزي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مكتب البريد الرئيسي لمدينة منيا القمح ويُتابع إجراءات العمل بقسم الجوازات

طريقة عمل سلطة التبولة اللبنانية

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين منيا القمح

