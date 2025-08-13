قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الطقس .. أمطار فوق سانت كاترين وموجة شديدة الحرارة بباقي المحافظات

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية تشير إلى سقوط أمطار فوق سانت كاترين، حيث متوقع أن تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول .
 

فيما تؤثر أجواء شديدة الحرارة  على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تسجل ️درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فى الظل ٣٩ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية. 

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد هذا الأسبوع يشعر بها المواطنين لأنها استمرت لعدة أيام تجاوزت الـ 5 أيام منذ بداية الأسبوع الجاري ومستمرة لنهايته، مشيره إلى أن رغم ارتفاع الحرارة خلال اليومين الماضيين، إلا أنه مازال وقت الذروة اليوم الأربعاء وغدا الخميس، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة 42 درجة عظمى وعلى الصعيد 
تصل إلى 49 درجة عظمى.

إضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة، سوف تزداد أيضا نسبة الرطوبة بشكل ملحوظ، ما يكون لها الأثر على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة بمعدل نحو 4 درجات إضافية فوق المسجل، فبالنظر في الأرقام المتوقعة، إذا سجلت القاهرة 42 درجة غدا وبعد غد، سوف يكون الشعور بالحرارة يتجاوز 45 درجة، وعلى الصعيد سوف تكسر حاجز الـ 50 درجة بحوالي 3 درجات محسوسة نهارا.
 

تحذر هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال الـ 48 ساعة القادمة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة تحديدًا خلال الفترة من الساعة 11 صباحا حتى الرابعة عصرًا، لتجنب الإصابة بضربات الشمس أو الاجهاد الحراري.
 

عن الطقس اليوم، على البلاد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن كتل هوائية شديدة الحرارة تؤثر على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم فى الظل ٤٠ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٤٧ درجة مئوية.
 
كما يصاحب ذلك ارتفاع نسب الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الجمهورية.
 
أما بالنسبة لفرص الأمطار المتوقعة اليوم، فمن المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية  أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول أحياناً على مناطق من وسط وجنوب سيناء.
أيضا فرص  أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق متفرقة من (السلوم - سيوة ).
كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء  قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد .
حول درجات الحرارة، المتوقعة خلال حالة الطقس فجاءت كالآتي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون العظمى 42 والصغرى 28 درجة
السواحل الشمالية تسجل العظمى 38 والصغرى 26 درجة
جنوب ووسط سيناء تسجل العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة
شمال الصعيد تسجل العظمى 44 للعظمى والصغرى 27 درجة
جنوب الصعيد تسجل 48 درجة والصغرى 32 درجة.
 

