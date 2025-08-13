بعد رحيل سون.. روميرو يرتدي شارة قيادة توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن تعيين الأرجنتيني كريستيان روميرو قائدًا جديدًا للفريق، خلفًا للكوري الجنوبي سون هيونج مين الذي رحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وأوضح النادي اللندني، عبر موقعه الرسمي، أن المدرب توماس جرايد قرر منح شارة القيادة لروميرو ليقود الفريق في الموسم الجديد.



تلقى فريق توتنهام هزيمة ثقيلة أمام مضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 0-4، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين مساء الخميس على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك قبل أقل من أسبوع على مواجهة السوبر الأوروبي المرتقبة أمام باريس سان جيرمان.

وجاءت الهزيمة لتكشف عن خلل واضح في صفوف الفريق اللندني، خاصة على المستوى الدفاعي، وسط تألق لافت لنجوم العملاق البافاري، وفي مقدمتهم مهاجم الفريق هاري كين الذي قص شريط الأهداف مبكرًا في الدقيقة 12، بعد تمريرة متقنة من الفرنسي ميكايل أوليسيه، في مواجهة خاصة بين كين وناديه السابق.