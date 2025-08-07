قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدى البلد يكشف تفاصيل جلسة محمد يوسف بلاعبي الأهلي قبل انطلاق الدوري
الجيش الإسرائيلي يعرض خطط احتلال غزة ونتنياهو يدرس تحركًا تدريجيًا بتنسيق دولي
اكتشاف حياة غريبة في أعماق المحيط الهادي.. ماذا وجد العلماء؟
تعرف على غيابات الأهلي أمام مودرن سبورت بالدوري
الضرائب ترد على مزاعم فحص حسابات وهواتف مشاهير التيك توك | خاص
غادة إبراهيم تخرج عن صمتها: سيجارة واحدة أطاحت بدوري مع أحمد زكي
بايرن ميونيخ يلقن توتنهام درسًا قاسيًا برباعية نظيفة قبل كأس السوبر الأوروبي
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
تلقى فريق توتنهام هزيمة ثقيلة أمام مضيفه بايرن ميونيخ بنتيجة 0-4، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين مساء الخميس على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك قبل أقل من أسبوع على مواجهة السوبر الأوروبي المرتقبة أمام باريس سان جيرمان.

وجاءت الهزيمة لتكشف عن خلل واضح في صفوف الفريق اللندني، خاصة على المستوى الدفاعي، وسط تألق لافت لنجوم العملاق البافاري، وفي مقدمتهم مهاجم الفريق هاري كين الذي قص شريط الأهداف مبكرًا في الدقيقة 12، بعد تمريرة متقنة من الفرنسي ميكايل أوليسيه، في مواجهة خاصة بين كين وناديه السابق.

وكان بإمكان كين مضاعفة النتيجة سريعًا بعد دقيقتين فقط من هدفه، بعدما حصل فريقه على ركلة جزاء تسبب فيها البرتغالي جواو بالينيا، المنتقل حديثًا إلى صفوف توتنهام قادمًا من بايرن ميونيخ، إلا أن كين انزلق أثناء التسديد وأطاح بالكرة فوق العارضة، لتضيع فرصة هدف ثانٍ مبكر.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، واصل بايرن ضغطه الهجومي، حيث أضاف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني بتسديدة رائعة من داخل المنطقة مستغلًا كرة افتكها زميله المدافع النمساوي كونراد لايمر عند الدقيقة 61.

ولم يتوقف المد البافاري عند هذا الحد، إذ تألق البديلان الشابان لينارت كارل (17 عامًا) والسويدي جونا كوسي-أساري (18 عامًا) في الدقائق الأخيرة، وسجلا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 74 و80، ليختتما عرضًا هجوميًا مميزًا لرجال المدرب فينسنت كومباني.

وتُعد هذه الخسارة هي الأولى لتوتنهام في سادس وآخر مبارياته التحضيرية للموسم الجديد، تحت قيادة مدربه الجديد الدنماركي توماس فرانك، الذي تولى المهمة خلفًا للأسترالي أنجي بوستيكوجلو.

وكان الفريق قد قدّم نتائج إيجابية في مبارياته الودية السابقة، حيث فاز على ريدينج 2-0 وآرسنال 1-0، وتعادل مع كل من ويكومب 2-2، ولوتون تاون دون أهداف، ونيوكاسل 1-1، قبل أن يتلقى هذه الضربة الموجعة على يد العملاق البافاري، لتدق ناقوس الخطر قبل مواجهة باريس سان جيرمان في السوبر الأوروبي.

