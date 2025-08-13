الغرف التجارية: خصومات من 5لـ20% على السلع الغذائية و20% للأجهزة الكهربائية

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية: “فى ال27 غرفة تجارية تجتمع مع التجار وتقوم بمبادرات داخلية داخل كل محافظة، وتم تبكير الأوكازيون الصيفي مع وزير التموين بدأ يوم 4 أغسطس لمدة شهر، ووصلنا لأكثر من 1600 محل مشارك يقدم خصومات من 10 إلى 50% ، والأهم استمرار الأوكازيون لحين بدء المدارس”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء: “وزارة التموين بدأت المبادرة من خلال الشركة القابضة ومنافذها، وطرحت خصومات من 5 إلى 18% ل640 سلعة، وتوالي بعد ذلك لقاءات مع عدد كبير من المنتجين المصريين والمستوردين بالتعاون مع السلاسل التجارية جميعها فى طرح خصومات من 5 إلى 20% للسلع الغذائية وبعض السلع الهندسية مثل الأجهزة الكهربائية لخصومات تصل إلى 20%”.

وتابع: “أستمرار إنخفاص أسعار السيارات من 10 إلى 25% على السيارات، سواء المستورد أو الصناعة المحلية ، وأنخفضت أسعار الخضروات والفكاهة إلى 10% مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وأنخفضت أسعار مواد البناء منها الأسمنت بنسبة 20%”.

وعقب: “متوقع استمرار إنخفاض السلع وخلال الفترة القصيرة القادمة نستطيع تغطية جزء أكبر من الجمهورية”.