رئيس الوزراء: تجاوزنا 2.5 مليون عملية جراحية خلال مبادرة قوائم الانتظار
مدبولي: استهلاك الكهرباء يسجل رقمًا قياسيًا في تاريخ مصر
أول تعليق من الحكومة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. فيديو
مدبولي: الأسعار في تحسن عن العام الماضي ووارد يكون هناك خفض آخر طبقا للظروف
تركي آل الشيخ ردًا على متابع: أنا بدوي.. وأجدادي سطروا التاريخ
رئيس النيابة الإدارية: محكمة النقض قمة الهرم في إرساء المبادئ القانونية
الحكومة تعلن بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة
الحكومة تعلن قرارات جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
الرئيس السيسي يطالب بوضع خارطة طريق واضحة لتطوير الإعلام المصري
رئيس الغرف التجارية يدعو القطاع الخاص لتخفيض هامش الربح بالتعاون مع الحكومة
رئيس الوزراء يشارك في جنازة علي مصيلحي وزير التموين السابق بمسجد الشرطة
نقابة الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين
الخزانة الأمريكية تهدد روسيا بمزيد من العقوبات في هذة الحالة

محمود نوفل

هددت وزارة الخزانة الأمريكية بمزيد من العقوبات أو الرسوم الجمركية الثانوية على روسيا ؛إذا لم تسر الأمور بشكل جيد في قمة ألاسكا.

وفي وقت سابق ؛ بحث وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي يوم أغسطس استعدادات القمة المنتظر عقدها يوم الجمعة المقبل بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين على أرض ولاية ألاسكا الأميركية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته على حسابها على تطبيق تيليغرام، أن الطرفين أكدا مجدداً اعتزامهما إجراء مباحثات ناجحة.

ومن المرجح أن يبحث رئيسا الدولتين اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا من أجل إنهاء الحرب بين موسكو وكييف والمستمرة منذ فبراير 2022.

من ناحيته، ذكر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني اليوم، وذلك قبل القمة المقرر عقدها في ألاسكا.

