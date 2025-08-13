قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الغيوم تغطي السماء.. تساقط أمطار متوسطة على مدينة سانت كاترين

الأمطار بمدينة سانت كاترين
الأمطار بمدينة سانت كاترين
ايمن محمد

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لتقلبات جوية وغطت السحب سماء المدينة، وتساقط أمطار متوسطة.

تقلبات جوية مفاجأة

قال ممدوح أنور علي، رئيس المدينة، إن المدينة تتعرض لتقلبات جوية مفاجأة لليوم الرابع على التوالي، وغطت السحب سماء المدينة اليوم على فترات متقطعة، وأعقبها تساقط أمطار متوسطة الحدة لم تستمر أكثر من عشرة دقائق فقط، ولم تسفر هذه الأمطار عن أي تجمعات مائية.
وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الأجواء عادت لطبيعتها عقب تساقط المطر، وجميع الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة مفتوحة وحركة المرور بها تسير بشكل طبيعي، كما يقوم السائحين بتنفيذ برامجهم السياحية دون وجود أي معوقات.
ويسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا مائل للحرارة رطب  ليلًا وفي الصباح الباكر، و غائم جزئي على كافة المدن مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتصل في ذروتها إلى 65، ونشاط الرياح المثيرة للرمال الخفيفة بسرعة تتجاوز الـ 36 كيلو متر.  

رفع درجة الاستعداد القصوى


وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار رعدية،  للتعامل مع الأمطار وسرعة رفعها لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين على مدار اليوم.


ووجه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.


وتباينت درجات الحرارة ليوم بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 40 والصغرى 29، وفي مدينة رأس سدر العظمى 41 والصغرى 28، وفي مدينة طابا العظمى 39 والصغرى 28، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 36 والصغرى 18، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت بها 45 والصغرى 34 درجة.

جنوب سيناء سانت كاترين امطار سهب طقس

