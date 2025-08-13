قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي جاء بتعليمات رسمية بسبب انتقادي لإيدي كوهين ومئير مصري
ماذا عثرت الشرطة مع المذيعة سارة خليفة؟.. التحقيقات تكشف المستور
ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات

الكهرباء .. أرشيفية
وفاء نور الدين

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها اليوم الأربعاء، وتمكنت الشبكة القومية للكهرباء من استيعاب الزيادة فى الاستهلاك التى استمرت على مدار اليومين الماضيين فى ظل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.

أقصى حمولة في تاريخ الشبكة

وسجلت شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة ارتفاعا فى الأحمال بلغ 39800 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات عن الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية أمس الثلاثاء والذى سجل 39500 ميجاوات، وهى أحمال لم يسبق للشبكة القومية للكهرباء بلوغها ومجابهتها من قبل.

تمكنت منظومة الكهرباء من مجابهة الآثار المصاحبة للموجة الحارة فى جميع محافظات الجمهورية، ونجحت الشبكة الموحدة للكهرباء فى استيعاب الأحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك، وحققت استقرارا فى التغذية، واستمرارية فى التيار الكهربائي على مختلف الجهود ولكافّة الاستخدامات.

وفى هذا السياق، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد على مستوى الشبكة القومية للكهرباء "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" ومتابعة تنفيذ خطة العمل والإجراءات الخاصة لمجابهة موجة الحر الشديدة والمستمرة منذ بضعة أيام، وتعمل الوزارة وأجهزتها المختلفة وشركاتها التابعة على زيادة أعداد فرق الدعم والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، وزيادة عدد لجان المرور والتفتيش وتقديم الدعم اللازم فى نطاق عمل جميع الشركات، وذلك فى إطار خطة العمل لضمان امن واستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي.

وعلى صعيد مراكز خدمة المواطنين تم التأكيد على مد ساعات العمل ودعم منظومة الشكاوى وتلقى البلاغات بأطقم إضافية لمتابعة سرعة الاستجابة والتواصل مع المشتركين والالتزام بمعايير الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

مخبوزات صحية .. طريقة عمل قراقيش اليانسون بمذاق احترافي

قراقيش اليانسون
ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما

مسلسل ذات
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

أخبار السيارات
