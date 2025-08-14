موجز الوادي الجديد.. نائب المحافظ تشهد ختام أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات دوي.. والانتهاء من استكمال أعمال المرافق بحي البري

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

نائب محافظ الوادى الجديد تشهد ختام أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوّي”

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، فعاليات الحفل الختامي لأنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، وذلك بحضور الدكتور كرم ملاك عضو مجلس الإدارة، والدكتور ناصر مسلم مستشار المجلس، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلي الأوقاف والكنيسة والشركاء المعنيين بحقوق الطفل وتمكين الفتيات.

تضمن الحفل فقرات فنية وشعرية وعروضًا مسرحية قدّمها الأطفال، جسدت قيم الوحدة الوطنية والانتماء، وأبرزت رسائل المبادرة في دعم حقوق الفتيات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز، إلى جانب إبراز مواهبهم في مجالات الغناء والإلقاء والتمثيل، بما يعكس ثمار الأنشطة التدريبية والمعسكرات التي نُفذت على مدار الأسبوع.

وفي كلمتها، أعربت نائب المحافظ عن بالغ تقديرها لما تحمله المبادرة من أهداف نبيلة في تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن، وتوسيع فرص مشاركتهن الفاعلة في المجتمع، مؤكدة حرص المحافظة على توفير المناخ الداعم والآمن لضمان حقوق الفتيات، وتنمية قدراتهن، وتمكينهن من الإسهام في بناء الجمهورية الجديدة، مثمنة جهود جميع المشاركين بانشطة المبادرة الوطنية "دوى"، وتوجيه التحية للميسرين والقائمين على تنفيذ البرامج داخل المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن المبادرة، التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تهدف إلى تمكين الفتيات على الصعيدين الاجتماعي والتعليمي، وإكسابهن المهارات الحياتية اللازمة، مشيرة إلى ما شهده البرنامج بالمحافظة من تفاعل واسع من الفتيات والأسر والمجتمع المحلي خلال تنفيذ معسكرات تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية لمؤسسات مجتمعية وخيرية، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية، والذي يعكس الوعي المتنامي بأهمية الاستثمار في طاقات الأجيال الجديدة.

وفي الختام، أهدت السنباطي درع المجلس لنائب المحافظ؛ تقديرًا لجهودها في دعم أنشطة المبادرة وإنجاح الفعاليات التي تم تنفيذها.

طرق الوادى الجديد: جار الانتهاء من استكمال أعمال المرافق بحى البرى



أعلنت مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، عن البدء خلال اسبوعين في استكمال أعمال رصف الشوارع الداخلية المتبقية فى ( حي البري) التابع لمدينة الخارجة ببلاط الإنترلوك، ونوهت مديرية الطرق لساكنى تلك الشوارع سرعة

الانتهاء من أى توصيلات للمياه أو الصرف أو الغاز أو التليفونات أو الكهرباء، حيث أنه لن يسمح بعمل أى توصيلات للمرافق حال الانتهاء من أعمال الرصف ، حفاظاً على المظهر العام، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وكانت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن استكمال جهود رصف الشوارع والطرق الداخلية ببلاط الإنترلوك بالمراكز، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بسرعة الانتهاء من خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بالأحياء القديمة بمراكز المحافظة؛ لتيسير حركة المواطنين واستعادة المظهر الحضاري بهذه المناطق.

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم أبو زيد مدير قطاع الطرق بالمحافظة، أنه جاري الانتهاء من تركيب 20 ألف متر مسطح بلاط انترلوك فى مدينة الفرافرة كمرحلة أولى بمحيط (مسجد الحصرى ، شارع الشيخ مرزوق ، شارع الشهيد حمدي سنوسي ) ومختلف شوارع الفرافره القديمه ( الأثرية )، كما يجرى تركيب إنترلوك بطول 30 ألف متر مسطح انترلوك فى مدينة الخارجة كمرحلة أولى بمحيط (حى البلد القديمة ، ميدان الشعلة ، شارع النصر)

وأضاف أبو زيد أنه جارى أيضا الانتهاء من المرحلة الثانية من رصف الشوارع الداخلية فى الداخلة وقراها ببلاط الإنترلوك بإجمالى 55 ألف متر مسطح بأحياء (شندوم ، دروسه ، عين بطور، مدخل قرية الراشدة ، مدخل قرية القصر الإسلامية.

استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في ربوع المحافظة.

ويهتم المواطنون بمحافظة الوادي الجديد بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الأسعار أو احتكار السلع ومراقبة الأسواق والتي تؤثر على مستوى المعيشة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء في الوادي الجديد

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 12 إلى 15 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 13 و15 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 15 إلى 20 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 10 إلى 15 جنيهًا للكيلوجرام.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 35 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 30، 35 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 30، 40 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه الاصناف في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية الصيفيه.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات المصرية التي شهدت تحولًا تنمويًا ملحوظًا في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لجهود الدولة المستمرة في تعزيز المشروعات الإنتاجية ودعم المزارعين.