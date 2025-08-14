بدء تلقى طلبات المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، بدء تلقى طلبات التعاقد للمرحلة الثانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي وذلك لمناطق حي البري الشوارع الرئيسية وشارع الإمام الشافعي وشارع عثمان البري وشارع مكتبة اليوسف وعلى المواطنين القاطنين بهذه الأحياء والراغبين في التعاقد على توصيل خدمة الغاز الطبيعي، التوجه إلى مقر خدمة العملاء.

وأكدت محافظة الوادي الجديد على إرفاق المستندات المطلوبة وتشمل 2 صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي و أصل إيصال كهرباء حديث باسم مقدم الطلب) وصورة من عقد الإيجار (ساري المفعول) أو عقد التمليك الخاص

بالوحدة السكنية.

وحددت محافظة الوادي الجديد قيمة التعاقد للمرحلة الثانية: تبلغ 5800 جنيها نظام السداد: تتوفر إمكانية تقسيط قيمة التعاقد وفقًا

للأنظمة المعتمدة من قبل الشركة المنفذة وتقدم الطلبات بمقر خدمة عملاء شركة الغاز الطبيعي الكائن بحي المروة

- بجوار مجمع التمور - مدينة الخارجة ومواعيد العمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ( 9:00 ص وحتى الساعة الرابعة عصراً ( 4:00 م خلال أيام العمل الرسمية.