أخبار البلد

ارتفاع الأحمال والزيادة فى استهلاك الكهرباء بمعدل 590 ميجاوات

وفاء نور الدين

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها ونجحت الشبكة الكهربائية الموحدة فى استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة فى الاستهلاك والذى ارتفع بمعدل 590 ميجاوات بالمقارنة للحمل الأقصى أمس الإثنين.

بلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة اليوم 39600ميجاوات وتمكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال، ومجابهة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك، فى إطار خطة العمل المرحلية والإجراءات التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف والالتزام بمعايير الكفاءة فى التشغيل والانتهاء من برامج الصيانة المحددة مسبقا طبقا للأكواد العالمية، ورصدت تقارير المركز القومى للتحكم فى الطاقة ان مؤشرات الزيادة اليومية فى استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال غير مسبوقة، لم يتم تسجيلها من قبل بهذه الكيفية.

وفى هذا السياق، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود فى جميع المحافظات.

ومن جانبه تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الالتزام بتنفيذ خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "انتاجا، ونقلا، وتوزيعا" للاطمئنان على استقرار الشبكة الكهربائية، موجها بتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية ، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتحقيق الاستقرار للشبكة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن المتابعة الدقيقة للشبكة الكهربائية على كافة الجهود مستمرة ، وهناك تواجد ميداني دائم لرؤساء الشركات ومسئولي منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية فى إطار خطة العمل التى تم اقرارها للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى التأكيد على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات ، وسرعة الاستجابة والمتابعة والتحقق من ازالة سبب الشكوى، موضحا الالتزام والتكاتف من قبل جميع أفراد المنظومة لضمان قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب ارتفاع الاحمال ومعدلات الزيادة فى الاستهلاك ، وتأمين التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

