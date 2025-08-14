ست بيت بالعباية بالليل والصبح سيدة أعمال للنصب على راغبى السفر للخارج

أمرت جهات التحقيق المختصة بطلب التحريات العاجلة عن سيدة اسست تشكيل عصابي لللنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم وفي تلك السطور نرصد تفاصيل الواقعة

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم.

القبض على سيدة تدير شركة تسفير عمالة بالعجوزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات"لها معلومات جنائية" بإدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج"على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطها الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى"، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه .

