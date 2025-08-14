بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالإستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات دون وجه حق.

صراف بشركة ادوية يستولى على اموال شركته

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من الشئون القانونية بإحدى الشركات بتضرره من أحد موظفى الشركة لقيامه بإختلاس مبلغ مالى من الشركة محل عمله.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة صراف بالشركة " له معلومات جنائية" وزوجته، لقيامه بإستغلال طبيعة عمله بالشركة ، والإشتراك مع زوجته وقيامهما بإجراء العديد من التحويلات المالية من حساب الشركة إلى محافظ إلكترونية خاصة بهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما ( مبلغ مالى – جهاز لاب توب - 6 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى ) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.