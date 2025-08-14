قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مركز الأزهر يكشف عن 5 أمور أوصى بها النبي.. فاغتنمها تكن أسعد الناس
الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث في الموسم الجديد .. شاهد
بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية
27 و28 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر
وظائف خالية للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط ..قدم الآن
يحمل سلاح ناري.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي رجل على سيدة بالإسكندرية
سموتريتش : قيام دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر
قبل مباراة فاركو.. الخطيب يصدرا قرارا عاجلا في الأهلي| ماذا حدث؟
بدون ما تتعب نفسك.. الاستعلام عن مخالفات المرور من مكانك
وظائف المدارس المصرية اليابانية .. ننشر شروط وضوابط التقديم
25 و26 أغسطس.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر
هبة طارق تعترف: برقص بالعباية السودا قدام الكاميرا علشان المشاهدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بعت الفلوس على حساب زوجته.. صراف يستولى على أموال شركة أدوية

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالإستيلاء على مبلغ مالى من إحدى الشركات دون وجه حق.

صراف بشركة ادوية يستولى على اموال شركته

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من الشئون القانونية بإحدى الشركات بتضرره من أحد موظفى الشركة لقيامه بإختلاس مبلغ مالى من الشركة محل عمله.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة صراف بالشركة " له معلومات جنائية" وزوجته، لقيامه بإستغلال طبيعة عمله بالشركة ، والإشتراك مع زوجته وقيامهما بإجراء العديد من التحويلات المالية من حساب الشركة إلى محافظ إلكترونية خاصة بهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما ( مبلغ مالى – جهاز لاب توب - 6 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى ) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

الطقس في مصر

أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

انغام

بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل

شوبير

مش شغلتك.. شوبير يرد على طارق سليمان بعد تصريحاته عن الأهلي

متى ينزل الله إلى السماء

متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. بهذه الساعة قبل الفجر

معهد ناصر

معهد ناصر يعلن استقبال الجراح العالمي أحمد حلاوة.. التفاصيل وطرق الحجز

أرشيفية

الميكروويف أم الفرن الكهربائى أقل استهلاكا للكهرباء ؟

أرشيفية

ارتفاع الأحمال والزيادة فى استهلاك الكهرباء بمعدل 590 ميجاوات

بالصور

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

طريقة عمل البطاطس المهروسة

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

