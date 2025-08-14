داليا البحيري تشارك جمهورها صورا من عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة داليا البحيري، صور جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت داليا البحيري ،بأطلاله جذابة لافته من امام حمام السباحة مرتدية فستان باللون البرتقالي الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت داليا البحيري ، ان تترك شعرها البني الطويل منسدلا علي كتفيها لتتناسب مع ظهورها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد داليا البحيري ، في المكياج على الألوان الهادئة التي تبرز جمال عيونها ، واختارت أحمر الشفاه باللون البرتقالي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.