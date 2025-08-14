لاستعادة ثروته.. رجل فقد 8000 بيتكوين يخطط لشراء مكب نفايات فما القصة؟

في حادثة تعد غريبة ومثيرة للاهتمام أنهى مهندس الحاسوب البريطاني "جيمس هاولز" في 3 أغسطس 2025 لبحثًا قد دام أكثر من 12 عامًا وذلك عن قرص صلب مفقود يحتوي على عدة مفاتيح لمحفظة رقمية تضم حوالي 8,000 وحدة من عملة البيتكوين، والتي تقدر قيمتها بنحو 950 مليون دولار أمريكي.

ثروة رقمية

وبدأت القصة في يونيو 2013 وذلك حينما تخلص مهندس الحاسوب البريطاني "جيمس هاولز" عن طريق الخطأ من القرص الصلب وذلك أثناء تنظيف منزله وذلك بمدينة نيوبورت في ويلز، ليجد نفسه يواجه تحديًا ضخماً وذلك لاسترجاع ثروة رقمية قد طمرت تحت آلاف الأطنان من القمامة وقد تم رمي القرص في مجمع نفايات عميقه وقد يصل إلى نحو 15 مترًا ويحتوي على أكثر من حوالي 200 ألف طن من النفايات، مما قد يجعل عملية البحث عنه شديدة التعقيد، بل وقد تكون شبه مستحيلة.

قيمة البيتكوينات المفقودة

ورغم فشل هاولز في استعادة القرص، إلا أن القصة لا تزال محط اهتمام عالمي، خاصة مع التوقعات الاقتصادية المتزايدة وذلك بشأن مستقبل عملة البيتكوين. ويُتوقع أن تبلغ قيمة البيتكوينات المفقودة لقرابة ما يصل إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي وذلك بحلول عام 2030.

تشير البيانات الحديثة إلى أن قيمة البيتكوين الواحدة والتي قد تجاوزت حاليًا حوالي 114 ألف دولار أمريكي مما يُعد مؤشرًا على صعود هذه العملة الرقمية في الأسواق العالمية.