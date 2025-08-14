قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
تحول مفاجئ من المرشد الإيراني بشأن مفاوضات نووية جديدة مع القوى الغربية
القاهرة وواشنطن على خط ساخن: مباحثات مكثفة لوقف نزيف غزة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
بيان مشترك لوزارتي الخارجية والهجرة والموارد المائية والري حول التعاون مع دول حوض النيل
وزير الخارجية في رسائل حاسمة: تدريب 5000 شرطي فلسطيني.. والمزايدة على دورنا إفلاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات

سيارة الفتيات
سيارة الفتيات
ندى سويفى

انتقل فريق من النيابة العامة بأكتوبر، إلى موقع حادث مطاردة 3 سيارات يقودها 3 شباب، سيارة تقودها فتاة وبصحبتها صديقاتها، ما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل، عقب إغلاق الطريق أمامها، والتسبب فى إصابتهن، على طريق الواحات بمدينة أكتوبر، لفحص كاميرات المراقبة والاطلاع على كاميرات محطة وقود كانت تتواجد فيها الفتيات والشباب المتهمين.

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة مع المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات وإصابة ٢ منهما بجروح وكسور نتيجة اصطدامهن بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

وواجهت النيابة الشباب الأربعة المتهمين بمقطع الفيديو المنتشر على موقع فيسبوك لمحاولة تضييقهم الخناق على سيارة الفتيات لاستيقافهن وقيامهم بمعاكستهن.

نفى المتهمون ارتكابهم الواقعة أو محاولة قتلهم الفتيات أو التسبب في اصطدامهن بالسيارة النقل.

وذكر أحد المتهمين طالب بكلية طب أنه كان برفقة أحد المتهمين يتنزهان بسيارته ولم يعاكس أي من الفتيات وليس له صلة بما حدث.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة مما أسفر عن إصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة بتضررها من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة إستيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة " مصابة بجرح بالجبهة" مما أسفر عن إصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ 3 سيارات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها فى حينه 3 طلاب ، سائق بأحد تطبيقات النقل الذكى جميعهم مقيمن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.

طريق الواحات مطاردة طريق الواحات النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

إعماراً لبيوت الله.. الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا غدًا الجمعة

الشيخ رمضان عبدالمعز

بيقتل نفسه والغير | رمضان عبدالمعز يحذر من السرعات الجنونية وحوادث الطرق

خلال فعاليات الجلسة بمؤتمر دار الإفتاء العالمي

تفاصيل مقترح اتفاقية هيئات الإفتاء في العالم عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

بالصور

مشروبات طبيعية بديلة للقهوة تمنحك طاقة طوال اليوم.. لن تتوقعها

مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة
مشروبات طبيعية بديلة القهوة

هل اللبان الذكر يعالج ضيق التنفس؟.. وما الحد المسموح يوميا؟

فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر
فوائد اللبان الذكر

اعتدال الطقس بعد24 ساعة.. الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد