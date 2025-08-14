بروتوكول للتعاون في مجال الدعوة ومواجهة التطرف بين الأوقاف وجامعة بنها

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ،والدكتور ناصر الجيزاوى ، رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها ،ومديرية الأوقاف بالقليوبية فى مجال الدعوة ومواجهة التطرف.



ووقّع البروتوكول كل من الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،والدكتور ياسر غياتى وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بحضور الدكتور محمد عبد الرحيم بيومي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،والشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الديني بالوزارة.



وأشار الدكتور أسامة الأزهري إلى حرص وزارة الأوقاف على التعاون الموسع مع كافة المؤسسات للمشاركة بفاعلية فى زيادة وعى أبنائنا بالقيم والثوابت الدينية من خلال المحاور الأساسية لعمل وزارة الأوقاف وهى مواجهة التطرف الديني وبناء الإنسان المصرى وإعلاء قيمة المواهب الفطرية والثقة بالنفس وبالأخص لدى الشباب ، معربا عن سعادته بتوقيع البروتوكول متطلعا لمزيد من التعاون مع مختلف الجامعات المصرية لتفعيل الأنشطة الدعوية داخل الجامعات.



وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوى أن بنود البروتوكول تنص على التعاون فى تحقيق الأهداف والمحاور الاستراتيجية لمواجهة التطرف والتراجع القيمي والأخلاقي من خلال تنظيم الجامعة العديد من الندوات والبرامج التدريبية للأئمة والدعاة بمديرية أوقاف القليوبية تتناول جهود الدولة فى مجالات التنمية، والتعليم ، والصحة، وبناء الإنسان المصري الى جانب العديد من العلوم المختلفة ونتائج البحث العلمي وخاصة الموضوعات التى تتعلق بالهندسة الوراثية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته والمعاملات الرقمية والتحول الرقمي.



وتابع أنه بالاضافة الى تنظيم مديرية الأوقاف بالتعاون مع جامعة بنها عددا من الندوات الثقافية للطلاب عن الولاء، والانتماء، والهوية الوطنية ،وحب العمل ،والقيم المجتمعية.