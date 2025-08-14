قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب ناشئي اليد يتقدم على إسبانيا 15-13 في الشوط الأول ببطولة العالم

كرة اليد
كرة اليد
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي مصر وإسبانيا بتقدم الفراعنة بنتيجة 15 /13، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة، التي تقام في مصر وتستضيفها القاهرة في النسخة الحادية عشرة لشباب لكرة اليد خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، والتي تقام رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية والتي تحمل شعار "مصر تستقبل العالم".

وأعلن الإسباني  فرناندو روبيرتو المدير الفني للمنتخب شباب كرة اليد تحت 19 سنة التشكيل الذي يواجه إسبانيا ضمن منافسات ربع نهائي  بطولة العالم التي تقام في مصر وتستضيفها القاهرة بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وجاء  تشكيل منتخب الفراعنة كالتالي :

عادل العطار
حمزة عبد الله
سيف الدين إبراهيم 
يحيى الكردي
زياد عواد
حازم الصباغ
عمر بركة
عبد الرحمن علي
يوسف لولا
مصطفي بيومي 
عمر الزميان
يوسف احمد 
محمد عبد الهادي
محمد شلبي
حسين علي
احمد محمود

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وتذاع البطولة حصريا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

