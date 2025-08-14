نجاح إجراء عمليةزراعة كبد لطفل ٧سنوات بمعهد الكبد القومي في المنوفية

اعلن معهد الكبد القومي في محافظة المنوفية عن نجاح فريق طبي في إجراء عملية زراعة كبد لطفل يبلغ من العمر ٧ سنوات كان يعاني من فشل كبدي حاد .

استقبل المعهد الطفل في حالة حرجة بعد تحويله من مستشفى التأمين الصحي الشامل بالسويس.

وتم استقبال هذه الحالة تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين معهد الكبد القومي وهيئة التأمين الصحي الشامل حيث يُعد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية هو الوحيد فى مصر المتخصص في استقبال حالات الفشل الكبدي الحاد لدى الأطفال، مما يؤكد دوره المحوري في تقديم الرعاية المتخصصة لهذه الحالات الحرجة.

كما تم إجراء الفحوصات اللازمةللطفل والتدخل الجراحي السريع خلال ٤٨ ساعة لإنقاذ حياته، ونقل فص من الكبد من والدته المتبرعة بعد إجراء الفحوصات اللازمة لضمان سلامتها بعد إجراء الجراحة .

وقال الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ورئيس الفريق الجراحي للعملية أن هذه الجراحة تعد انجازا يجسد التزام المعهد بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، خاصة لحالات الأطفال التي تتطلب دقة وحساسية عالية مؤكدا علي أن سرعة الإجراءات في هذه الحالة الحرجة وتحضير المريض والمتبرع في أقل من 48 ساعة يعكس الكفاءة العالية والتفاني الذي يتمتع به الفريق الجراحى بمعهد الكبد .

وقد ضم الفريق الطبي الدكتور أسامة حجازي، و الدكتور هاني عبد المجيد، والدكتور طه ياسين، و الدكتور أحمد سلام، ةالدكتور يحيى فايد، الدكتور أحمد شوقي، والدكتور عمار مجدي،و الدكتور سامي سامح، والدكتور السيد حجازي،و الدكتورة دعاء صبري، والدكتور أحمد تامر، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من أطباء التخدير والتمريض، الذين كونوا معا فريق طبي متكامل ومتميز لضمان نجاح هذه العملية.