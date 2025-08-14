قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روان أبو العينين: ما يعيشه أطفال غزة اليوم واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث
9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة
20 % لأعمال السنة.. وضوابط جديدة للامتحانات في التعليم الأساسي
رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد
من داخل محل بيتزا .. محمد رمضان يشارك جمهوره جولته في نيويورك
مصطفى بكري: الرئيس السيسي شدد على التزام الدولة بحرية التعبير
منتخب مصر للناشئين يخسر من إسبانيا 29 - 31 في ربع نهائي مونديال اليد
خاص.. ننشر السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالهرم
حذاء أقل ضابط ومجند بأمثالك.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لـ عمرو واكد
بعد تصديق الرئيس السيسي .. إلزام المدارس بمسابقات دينية ومكافآت للمتفوقين
اجتماع بوتين مهم.. ترامب: نعمل على تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا
سوريا .. محاولة اغتيال فاشلة تستهدف أبو شهاب في دير الزور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح إجراء عمليةزراعة كبد لطفل ٧سنوات بمعهد الكبد القومي في المنوفية

الفريق الطبي بمعهد الكبد
الفريق الطبي بمعهد الكبد
مروة فاضل

اعلن معهد الكبد القومي في محافظة المنوفية عن نجاح  فريق طبي  في إجراء عملية زراعة كبد  لطفل يبلغ من العمر ٧ سنوات  كان يعاني من فشل كبدي حاد .

استقبل المعهد  الطفل  في حالة حرجة  بعد تحويله من مستشفى التأمين الصحي الشامل بالسويس.

وتم استقبال هذه الحالة  تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك بين معهد الكبد القومي وهيئة التأمين الصحي الشامل حيث  يُعد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية هو الوحيد فى مصر المتخصص في استقبال حالات الفشل الكبدي الحاد لدى الأطفال، مما يؤكد  دوره المحوري في تقديم الرعاية المتخصصة لهذه الحالات الحرجة.

كما تم إجراء الفحوصات اللازمةللطفل  والتدخل الجراحي السريع خلال ٤٨ ساعة  لإنقاذ حياته، ونقل فص من الكبد من والدته المتبرعة بعد إجراء الفحوصات اللازمة لضمان سلامتها بعد إجراء الجراحة . 

وقال الدكتور أسامة حجازي، عميد معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ورئيس الفريق الجراحي للعملية أن هذه الجراحة تعد انجازا يجسد التزام المعهد  بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية، خاصة لحالات الأطفال التي تتطلب دقة وحساسية عالية مؤكدا علي أن  سرعة الإجراءات في هذه الحالة الحرجة وتحضير المريض والمتبرع في أقل من 48 ساعة يعكس الكفاءة العالية والتفاني الذي يتمتع به الفريق الجراحى بمعهد الكبد .

وقد ضم الفريق الطبي الدكتور أسامة حجازي، و الدكتور هاني عبد المجيد، والدكتور طه ياسين، و الدكتور أحمد سلام، ةالدكتور يحيى فايد، الدكتور أحمد شوقي، والدكتور عمار مجدي،و الدكتور سامي سامح، والدكتور السيد حجازي،و الدكتورة دعاء صبري، والدكتور أحمد تامر، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من أطباء التخدير والتمريض، الذين  كونوا معا فريق طبي متكامل ومتميز  لضمان نجاح هذه العملية.

محافظة المنوفية المنوفية معهد الكبد شبين الكوم عملية جراحية زراعة كبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

صورة أرشيفية لاعتماد لحادث بابو نيمة

تحويل 14 مصابا في حادث أتوبيس أبوزنيمة لمستشفيات الطور ورأس سدر وشرم الشيخ

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

المولد النبوي ٢٠٢٥

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

ترشيحاتنا

صالون "كلام ف السيما" يحيي الذكرى الأربعين للراحلة سميحة أيوب بحضور رشوان توفيق و عفاف شعيب... صور

صالون كلام ف السيما يحيي أربعين سميحة أيوب | صور

كريم ومحمد محمود عبد العزيز

دايما ناجح وكبير ومشرفنا .. كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه

دينا الشربيني

بعد عودته لزوجته.. كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني يتبادلان إلغاء المتابعة

بالصور

مخاطر شديدة.. جمال شعبان يحذر من تناول أسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين
مخاطر صحية لتناول اسبرين الأطفال بعد سن الأربعين

طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها

حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن
حقيقة انفصال عدد من ثنائيات نجوم الفن

من مطبخ نجلاء الشرشابي.. أسهل طريقة لعمل الباذنجان المخلل المسلوق

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق
طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق

الوجد والهيام يحلّق بالمعجبات في سماء رعدية على رءوس الفنانين بمسارح الغُنا

أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين
أزمات النجوم مع قبلات واحضان المعجبين

فيديو

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

المزيد