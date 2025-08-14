وزير خارجية بريطانيا: نعارض بشدة خطط إسرائيل لتسريع الاستيطان

أكد وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، أن بلاده تعارض بشدة خطط إسرائيل لتسريع الاستيطان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



وقال لامي، إن خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس أن استقرار الضفة الغربية يخدم أمن إسرائيل وهو هدف لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريش، أعلن الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا أدانت فيه الخطوة الإسرائيلية، مؤكدة أنها تمثل تجاهلا تاما للوضع المأساوي للمدنيين الفلسطينيين، وللقوانين والشرعية الدولية والقرارات الأممية.