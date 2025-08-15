قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال
طرق استخراج بطاقة رقم قومي
زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم
سعر أشهر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
قمة ألاسكا .. ترامب وبوتين أمام لحظة الحسم الأوكرانية.. موسكو تتقدم في دونيتسك وتربك الحسابات
أعمال السنة.. ماذا ينتظر طلاب أولى إعدادي بعد وصولهم للإعدادية في 2028؟
رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يشارك في إضراب الأحد لإسقاط حكومة نتنياهو
سعر الدولار اليوم 15-7-2025
كيفية صلاة الجمعة للمسافر.. هل يتركها أم يؤديها ظهرا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

زيادة تدريجية ووحدات بديلة.. تفاصيل هامة عن تطبيق قانون الإيجار القديم

الايجار القديم
الايجار القديم
حسن رضوان

جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم خاصة بعد تصديق الرئيس السيسي عليها لـ تصحيح العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الجمود القانوني الذي امتد لعقود.

القانون الجديد لم يأتِ لصالح طرف على حساب آخر، بل وضع خارطة طريق واضحة تراعي حقوق الطرفين، وخاصة الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، من خلال سلسلة من الضمانات، أهمها الإخلاء التدريجي، وتوفير سكن بديل، وزيادة القيمة الإيجارية بشكل منضبط، إضافة إلى تشكيل لجان محلية لحصر وتصنيف المناطق، لضمان العدالة في التطبيق.

وفيما يلي أبرز ما تضمنه القانون الجديد من ضمانات:

الإخلاء التدريجي لا الفوري


حدد القانون فترات انتقالية للإخلاء، تبدأ بـ5 سنوات للوحدات التجارية غير السكنية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، و7 سنوات للوحدات السكنية، مما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.

لجان حصر وتصنيف بالمحافظات

تُشكّل لجان متخصصة في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) استنادًا إلى معايير الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر.

زيادة تدريجية في الإيجار


سترتفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مع حد أدنى 250 جنيهًا للوحدة السكنية، في خطوة تضمن تحسين دخل المالك دون الضغط المفاجئ على المستأجر.

وحدات بديلة للفئات غير القادرة


وفق المادة (8)، سيتم توفير وحدات بديلة بالإيجار أو التمليك للمستأجرين الأصليين من الفئات الأولى بالرعاية، لضمان عدم تضررهم من تطبيق القانون.

الفئات المشمولة بالتطبيق

الشقق المغلقة وغير المستغلة

المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل

غير القادرين (الأولى بالرعاية)

حالات الإخلاء الفوري


في حالة ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لعقار بديل يُستخدم لنفس الغرض، يحق للمالك استرداد الوحدة فورًا بأمر من قاضي الأمور الوقتية.

بهذه التعديلات، تكون الدولة قد خطت خطوة جريئة نحو إصلاح العلاقة الإيجارية التاريخية، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والاقتصادي لكافة الأطراف المعنية.

قانون الإيجار القديم الرئيس السيسي الملاك والمستأجرين توفير سكن بديل الإخلاء التدريجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

علي حسين مهدي

عاد إلى مصر بعفو رئاسي .. من هو علي حسين مهدي وماذا حدث معه؟

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن أعمال السنة المقررة على طلاب الإعدادية

وزير التربية والتعليم

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

ترشيحاتنا

ايهاب جلال

ابنة إيهاب جلال في ذكرى ميلاده: عيدك في الجنة يا حبيبي

محمد شحاته

أحمد فتحي: هدف محمد شحاتة في سيراميكا كنت هموت وأجيب زيه

محمد هاني

خالد بيبو يدافع عن محمد هاني: جايين دلوقتي تقولوا مش بيعرف.. بعد إيه؟

بالصور

أنواع من المانجو تجنب تناولها حفاظا على الصحة

المانجو
المانجو
المانجو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد