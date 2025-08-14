نصيحة قبل ما تشتري .. إزاي تختار شركة التطوير العقاري المناسبة لوحدتك؟

قال محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إنه يجب على المواطن أن يكون حذر تماما عندما يتقدم إلى اختيار المطور العقاري الذي سوف يشتري منه.

الإطلاع على مشروعات الشركة

وأكد «البستاني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المطورون» والمذاع عبر قناة «المحور» على أن أهم العناصر التي يجب أن يفكر فيها المشتري هو عنصر الأمان، والذي يتوفر في شركة لها سابقة أعمال على أرض الواقع، فضلا عن الإطلاع على مشروعات الشركة والتشطيب النهائي.

ولفت إلى أنه حال تقدم المواطن إلى الشراء لابد أن يتوجه إلى الشركات المضمونة والتي قامت بتنفيذ المولات سابقا وتعمل بالفعل، وذلك لا يعني أن الشركات الجديدة ليس لها حصة في السوق، بل بالعكس لابد وجود مستشار عقاري أو محامي، فضلا عن وجود مهندس لدراسة المشروع ومعرفة مدى مناسبته.