الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 4.8 مليار دولار.. ما القصة

قالت الحكومة في تقرير صادر عنها اليوم الخميس، إنها تلقت 973 طلبا من المستثمرين والمؤسسات المالية للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة.

أرجع تقرير اصدرته ادارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، إلي طلبات تلك الاستثمارات جاءت لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وأوضح التقرير أن جملة طلبات الاستثمارات التي قدمتها المؤسسات والبنوك والمستثمرين المحليين والدوليين منذ صباح اليوم قد بلغت 230.14 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار من أصل 90 مليار جنيه كانت مستهدف طرحها

قال التقرير إن تلك الاستثمارات تمت في صورة طروحات من أجلي 182 و 364 يوما، حيث تم التنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لأذون الخزانة.

وفقا للتقرير فإن وزارة المالية قد اعلنت عن طرح أجل خزانة 364 يوما بقيمة تبلغ 87.4 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة .

تضمنت طلبات الاستثمار في ذلك الأجل نحو 346 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية، حيث وصل متوسط سعر الفائدة للطرح تبلغ 27.304% وأعلي سعر بنسبة 30.501% وأقل سعر نسبته 25.97%.

وعلي سياق متصل وصلت جملة الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 142.74 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وبلغ جملة طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 627 طلبا مقدما تضمنت طرحا بمتوسط سعر فائدة نسبته 28.082% وأقل سعر بنسبة 27.239% وأعلي سعر بنسبة 31%.