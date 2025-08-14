قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطاردة مرعبة تنتهي بكارثة .. القصة الكاملة لحادث فتيات الواحات
علاء زينهم: اشتغلت سواق تاكسي .. وعادل إمام كان يفتخر بي
الخط الثالث يعلن زيادة رحلات المترو في يوم مباراة الأهلي وفاركو
قرار عاجل ضد عصابة الأطفال بالجيزة
بيراميدز يقفز للمركز الرابع بالدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف
5 سيارات يابانية 2025 بسعر الصيني
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
مروان حمدي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الإسماعيلي بالدوري
كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025
كبار رجال الدولة ووزراء في عزاء علي المصيلحي | صور
سكاي سبورتس تختار محمد صلاح على عرش أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي
المصري يتقدم على طلائع الجيش بهدف صلاح محسن في الشوط الأول
اقتصاد

الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 4.8 مليار دولار.. ما القصة

محمد يحيي

قالت الحكومة في تقرير صادر عنها اليوم الخميس، إنها تلقت 973 طلبا من المستثمرين والمؤسسات المالية للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة.

أرجع تقرير اصدرته ادارة الدين العام التابعة لوزارة المالية، إلي طلبات تلك الاستثمارات جاءت لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وأوضح التقرير أن جملة طلبات الاستثمارات التي قدمتها المؤسسات والبنوك والمستثمرين المحليين والدوليين منذ صباح اليوم قد بلغت 230.14 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار من أصل 90 مليار جنيه كانت مستهدف طرحها

قال التقرير إن تلك الاستثمارات تمت في صورة طروحات من أجلي 182 و 364 يوما، حيث تم التنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لأذون الخزانة.

وفقا للتقرير فإن وزارة المالية قد اعلنت عن طرح أجل خزانة 364 يوما بقيمة تبلغ 87.4 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة .

تضمنت طلبات الاستثمار في ذلك الأجل نحو 346 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية، حيث وصل متوسط سعر الفائدة للطرح تبلغ  27.304% وأعلي سعر بنسبة 30.501% وأقل سعر نسبته 25.97%.

وعلي سياق متصل وصلت جملة الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 142.74 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كانت مستهدفة.

وبلغ جملة طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 627 طلبا مقدما تضمنت طرحا بمتوسط سعر فائدة نسبته 28.082% وأقل سعر بنسبة 27.239% وأعلي سعر بنسبة 31%.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

