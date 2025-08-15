مفاوضات مكثفة بين مانشستر سيتي وتوتنهام لحسم صفقة سافينيو

يشهد سوق الانتقالات الصيفية مفاوضات متصاعدة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير بشأن الجناح البرازيلي سافينيو، وسط ترقب لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

التقارير الصحفية تشير إلى أن توتنهام قدم عرضًا رسميًا بلغت قيمته 70 مليون يورو، إلا أن إدارة السيتي ما زالت متمسكة بموقفها، مشترطة الحصول على مبلغ أعلى من أجل السماح برحيل اللاعب، حيث سبق وأن حددت سقفًا لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني كقيمة أساسية للصفقة.

وبحسب صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فقد وصل ممثلو سافينيو إلى إنجلترا لتسهيل المفاوضات، وسط أجواء من التفاهم بين الأطراف المعنية، في إشارة إلى أن التوصل لاتفاق نهائي قد يكون مسألة وقت فقط.

اللاعب البرازيلي، الذي يعد من أبرز المواهب في صفوف مانشستر سيتي، يحظى بإعجاب إدارة السبيرز، التي تفكر في تحسين عرضها لتلبية متطلبات حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.