الغندور: طبيب الزمالك يحذر أحمد ربيع من التعجل في العودة للتدريبات

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الإسباني جيرارد أوسو مانزانيت، طبيب الزمالك، حذر أحمد ربيع من التعجل في العودة لتدريبات الفريق خصوصا إنه طلب المشاركة في المران بعد لقاء المقاولون العرب.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الطبيب أكد لربيع أن العودة المبكرة ممكن تتسبب في تجدد الاصابة وغيابه مدة طويلة من الموسم لذلك اللاعب أمامه وقت للمشاركة في التدريبات".

وأكمل: ”أكد الجهاز الطبي أن اللاعب بدأ المرحلة الثانية من التأهيل، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة".

وأضاف: "يواصل أحمد ربيع البرنامج التأهيلي الموضوع له، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة".