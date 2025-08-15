بيطري دمياط يطلق قافلة مجانية بالنواصرية لعلاج وجراحة الخيول

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الطب البيطري لتقديم الخدمات البيطرية والعلاجية من خلال القوافل المجانيه التى تمت بمشاركة مستشفى بروك الخيرى المتخصص في علاج وجراحة الخيول علاوة على وجود صيدلية بيطرية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

تلقى المحافظ بيانا، من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها اليوم الأربعاء بقرية النواصرية بمركز كفر سعد.

و أشار الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بدمياط إلى أن القافلة تردد عليها أكثر من ٩٠٠ حاله متنوعة من لأمراض التناسليات والباطنة و الجراحة لمختلف الفصائل بالإضافة لحالات فحص وتشخيص امراض الدواجن، وقد بلغ عدد الحالات التي تلقت خدمات الكشف والعلاج بالمجان إلى ٩٢٩ حالة.

كما تضمنت القافلة تدريب لشباب الخريجين من الأطباء البيطريين الذين شاركوا بالحضور، وإقامة عدد من اللقاءات التوعوية البيطريه لحوالى ١٠٠ مواطن عن أهمية التحصينات الدوريه فى الحفاظ على الثروة الحيوانية وكيفية رعاية الحيوانات والطيور خلال فترة الصيف.

شارك فى القافلة مستشفى بروك الخيرى المتخصص في علاج وجراحة الخيول ونخبة من الأطباء البيطريين بكافة التخصصات بكفر سعد.