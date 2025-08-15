هنا الزاهد: فتاة الصيف إلى الأبد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية.

ونشرت هنا الزاهد، الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية خطفت بها الأنظار، كما ظهرت وهي تلتقط صورة تذكارية رفقة صديقتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فتاة الصيف إلى الأبد".



ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها ، ووضعت قبعة باللون البيج لإكمال اللوك.



