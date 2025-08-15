قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مد معرض ديارنا للحرف اليدوية بديوان التضامن الاجتماعي حتي الإثنين

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مد فترة معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" المقام بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي"، ليستمر حتى 18 أغسطس الجاري في ظل النجاح اللافت والإقبال المتزايد من العاملين بالوزارات داخل الحي الحكومي.

وأوضح الأستاذ رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن للمراسم والعلاقات العامة والمعارض، أن المعرض الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة شهد حركة شراء نشطة وإقبالاً واسعًا بفضل جودة المنتجات ،وروعة التصميمات، والأسعار المناسبة.

وأشار عباس إلى أن المعروضات تنوعت ما بين السجاد اليدوي، الإكسسوارات المطعمة بالأحجار الكريمة، أعمال الزجاج والخوص، مفروشات أخميم، المنتجات الخشبية، ملح سيوة، المشغولات الفضية، القفاطين الكتانية، والمفروشات المنزلية، جميعها تتميز بالحرفية العالية واللمسات المستوحاة من التراث المصري الأصيل.

وأكد أن إقامة مثل هذه المعارض بالقرب من مقار العمل في الحي الحكومي أتاح للعاملين  فرصة اقتناء منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة، ودعم أصحاب الحرف اليدوية بفتح أسواقًا جديدة متميزة .

وقد شهد حفل افتتاح معرض العاصمة حضور نجلاء صبحي، حرم وزير الخارجية، وعدد من زوجات الدبلوماسيين المصريين، ويفتح أبوابه يوميًا من العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً لاستقبال الزائرين من مختلف الوزارات داخل الحي الحكومي.

وفي سياق متصل، يواصل معرض ديارنا مارينا المقام بالساحل الشمالي أعماله بنجاح خلال موسم الصيف الحالي، مستقطبًا رواد المنطقة والمصطافين الباحثين عن منتجات يدوية مميزة تجمع بين الطابع العصري والروح التراثية، في إطار خطة الوزارة لنشر ثقافة دعم الحرف اليدوية في مختلف المحافظات والمناطق السياحية.

التضامن الاجتماعي ديارنا الساحل

