إلهام شاهين برفقة هاني رمزي وسعد لمجرد بالساحل الشمالي

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها علي موقع الفيديوهات الشهير" انستجرام"، صور تجمعها بالفنان القدير هاني رمزي والفنان سعد لمجرد من الساحل الشمالي.

وعلقت الهام شاهين قائلة:

أحلى الأوقات مع حبايى و أصدقائي الغاليين في الساحل الشمالي .. أجمل شاطئ في البحر المتوسط .. مصر جميله بناسها الحلوه و محبيها .. شكرا

أصدقائي عمرو الجنايني و دينا على هذه السهره الحلوه والصحبه الجميله



وخاضت الهام شاهين الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.