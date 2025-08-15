حبس عصابة تستغل الأطفال في التسول بالقاهرة الجديدة

قررت جهات التحقيق، حبس عصابة تخصص نشاطها في استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالقاهرة الجديدة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث في التسول.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 15 شخصا من بينهم 11 لهم معلومات جنائية لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدوائر أقسام شرطة ("التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية" بالقاهرة).

وضبط بصحبتهم (15) حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته إحدى دور الرعاية.